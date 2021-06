Je viac ako jasné, že Karinin otec je veľkým fanúšikom Beatles. Na jeho torte preto známi anglickí hudobníci nemohli chýbať. „V nedeľu oslavoval môj najdôležitejší a najmilovanejší muž,“ napísala Karin k spoločnej fotke.

Karin Haydu Zdroj: instagram / @karinhaydu

Málokto by povedal, že pán Haydu má už 70 rokov, na svoj vek ešte rozhodne nevyzerá a celkom určite by mu iba málokto tipoval, že už je z neho sedemdesiatnik. Viacerí fanúšikovia to herečke aj napísali pod spomínanou fotkou.

