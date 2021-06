V silnej zostave sa opäť, tak ako to už býva zvykom, budú preberať vážne témy. Pôjde o výnimočnú časť, keďže pozvanie prijala prezidentka Zuzana Čaputová. „Mám veľmi rada politiku, ak by som nerobila to, čo robím, tak by som sa určite venovala politike,“ povedala nám pár dní pred vysielaním komička Salátová. Tá sa okrem stand upov venuje politickým reláciám, ktoré s obľubou sleduje, rovnako zbožňuje aj pani prezidentku. Preto mala pred reláciou veľký rešpekt. Rovnako na tom je aj moderátorka Cifrová Ostrihoňová. “Pripravovala som sa rovnako ako pri iných epizódach Silnej zostavy. Každej z nich predchádzajú hodiny porád, debát, rešeršov, práce na scenári,” prezradila nám pár hodín pred reláciou, pričom pociťovala aj možný stres.

Silná zostava Zdroj: RTVS

“Cítim zodpovednosť ako pred každým vysielaním Silnej zostavy. To, že pani prezidentka prijala pozvanie, vnímam ako česť a zároveň záväzok,” netajila sa Veronika, pre ktorú to nebolo prvé stretnutie s ňou. “Stretli sme sa, keď som pracovala ešte ako redaktorka. Potom aj náhodne krátko v paláci - keď sme tam boli na prehliadke a stretnúť sa s kamarátmi, ktorí tam pracujú. Narazili sme na seba a prehodili pár slov, zoznámila sa aj s našou dcérou Sárou,” upresnila nám a priblížila aj to, či mala Zuzana Čaputová špeciálne požiadavky pred vysielaním. “O žiadnych neviem,” tvrdila nám.

Počas diskusie sa budú preberať nie ľahké témy, ktorými je dôvera vo vrcholné orgány ako sú súdnictvo, či to, aká je polícia naštrbená a Slováci neveria politikom. A prečo padla voľba práve na tieto oblasti? “Pani prezidentka minulý týždeň spomenula, že Slovensko je zranené. S tým úzko súvisí aj dôvera spoločnosti v naše inštitúcie - mnohé výskumy sa zhodujú, že zažívame krízu dôvery. Pani prezidentka ja hlavou štátu, aj najdôveryhodnejšou političkou, snaží sa stmelovať polarizované Slovensko, takže nám príde téma posilňovania dôvery v náš štát pri nej ako veľmi vhodná. Témy ako vždy vyberal celý tvorivý tím reakcie,” ozrejmila moderátorka, ktorá sa na túto ťažšiu diskusiu s vzácnym hosťom pripravovala podľa jej slov primerane k téme a hostkám.

