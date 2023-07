Marcela Laiferová (78) má za sebou perný štvrtok. Dôvodom bola jej narodeninová oslava, ktorú zorganizovala u seba doma v kruhu svojich blízkych priateľov, ako to u nej býva zvykom. Medzi gratulantmi nechýbali Jozef Golonka (85), Jozef Oklamčák či Jozef Banáš (74) s manželkou Máriou.

Žúr do neskorých nočných hodín! V dome Marcely Laiferovej sa nedávno vo veľkom oslavovalo. Dôvodom boli jej 78. narodeniny. „Oslava bola výborná, zhruba do pol jednej. Tak, už sme starší a niektorí už nevydržia do rána (smiech). Marcelke som doniesol taký kvalitný alkohol a kyticu, ktorá nevydrží iba dva dni, čiže v kvetináči jej obľúbené kvety. Bolo super! Spomínali sme na kadečo aj s novým naším ‚prírastkom‘ Jožkom Banášom. Marcelka ho pozvala a bol skvelým obohatením večera. Pozná históriu, naozaj som sa vďaka nemu obohatil o nové vedomosti. Marcela nám pripravila výborné občerstvenie, na francúzsky štýl, niečo perfektné! Ona stále niečo iné vymýšľa,“ povedal nám Oklamčák.

Marcela Laiferová. Zdroj: EMIL VAŠKO

A ako si oslavu s blízkymi kamarátmi užila samotná oslávenkyňa? „Spomínali sme na kadečo, hovorila som o mojej kariére, o živote. Od Jožka Banáša som dostala milý darček – jeho manželka vyrobila kochlík, boli v ňom rajčiny, ktoré som hneď zjedla, a k tomu boli bylinky. Naozaj krásny, originálny dar, veľmi som sa potešila,” prezradila nám Laiferová.