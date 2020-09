Láske človek nerozkáže. Keď sa prevalilo, že Menzel si zobral za ženu o 40 rokov mladšiu novinárku Olgu Kelymanovú, mnohí sa chytali za hlavu. Dvojica sa zoznámila pri práci, keď ho ako študentka žurnalistiky požiadala o rozhovor. Nakoniec medzi nimi vznikla láska, ktorú v roku 2004 spečatili sobášom. Škandálom bolo i to, keď Menzel ešte v roku 1998 zobral na festivale vo Varoch prútik do ruky a verejne ním vymlátil producenta Jiřího Sirotka. Chcel tým vyjadriť nesúhlas so sporom, ktorý medzi nimi bol.

Režisér Jiří Menzel († 82). Zdroj: Instagram O.M.

Ďalším jeho prešľapom bolo, keď sa na festivale odviazal až tak, že moderátorke Gabriele Partyšovej obchytkával zadok pod šatami. Netreba zabudnúť ani na to, že otcom jeho staršej dcéry Aničky je režisér Jaroslav Brabec, s ktorým Olga prežila milenecký románik. Jiří o deťoch totiž nechcel ani počuť. Neskôr sa však manželom narodila dcérka.

