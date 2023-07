Herečka Natalia Oreiro (46) sa do povedomia Slovákov dostala ešte v roku 2001 v telenovele Divoký anjel ako Milagros. Po 21 rokoch tento kultový seriál zaradila do programu markizácka TV Doma na jeseň 2022. Zo seriálovej rebelky vyrástla krásna dáma, ktorá nedávno oslávila 46 rokov. Herečka najnovšie opäť odhodila zábrany a pózovala polonahá.

Telenovela Divoký anjel bola pred vyše 20 rokmi na Slovensku obrovským hitom. Sympatická Natalia Oreiro mala v tom čase iba 22 rokov a stala sa obľúbenou medzi divákmi, obzvlášť medzi pánskym publikom. Herečka má stále čo ponúknuť. Na svojom profile na Instagrame často prekvapuje fotkami, na ktorých je zmenená doslova na nepoznanie. Rovnako aj odvážnejšími zábermi.

Natalia Oreiro Zdroj: Instagram/nataliaoreirosoy

No a medzi také rozhodne patria tie, ktorými sa pochválila na jeseň 2022. Išlo o kampaň na podporu LGBTI+ komunity, ktorej tematika rezonuje už nejaký ten piatok aj v našich končinách po nezmyselnej vražde dvoch mladých ľudí v centre Bratislavy. Natalia sa provokačným snímkam rozhodne nebráni. Dala sa totiž nahovoriť na fotenie hore bez. Na sebe mala iba vysoké čižmy dúhových farieb.

No a medzičasom sa herečka pochválila ďalšími odvážnymi zábermi a inak to nebolo ani teraz. Brunetka zverejnila sériu fotiek v červenom nohavicovom kostýme. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby pod sakom nemala holé prsia. Bradavky jej prekrývali červené srdiečka. Oreiro tak opäť presvedčila, že s pribúdajúcimi rokmi akoby ani nestarla a odvaha jej rozhodne nechýba...