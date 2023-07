Vtedy, ešte ako maturant, sa Matej Benda prihlásil do súťaže Talentmania a svojím jedinečným hlasom neohúril len porotu, ale aj divákov. Šokoval svojím kontratenorom a do pamäti divákov sa zapísal ako muž spievajúci ženským hlasom. V súťaži síce neuspel, no jeho kariéra profesionálneho operného speváka sa vtedy len začínala. Po šou započal štúdium operného spevu pod vedením Martina Malachovského.

Po úspechu na televíznej obrazovke sa ponuky na vystúpenia len tak hrnú. Zdroj: VLADO ANJEL – NČ

Dnes, po 13 rokoch, sa Matej opäť objavil na televíznych obrazovkách, a to v novej markizáckej šou Šaty snov. Od roku 2010 sa zmenil na nepoznanie, výrazne totiž schudol. „Kedysi som bol zavalitejší, keď som bol v televíznej talentovej relácii. Keby sa dnes postavím pred porotcov, ani by ma nespoznali. Je to 40 kíl rozdiel,“ prezradil Benda v šou. Matej prišiel v sprievode kamarátov vyberať netradičný outfit, v ktorom zažiari na vianočnom koncerte. Sako okrem vizuálneho testu muselo prejsť aj praktickým testom, čím Matej divákom opäť pripomenul svoj neopomenuteľný spevácky talent.

