Anna Fialová ako Iveta Bartošová

V pokračovaní uvidíte aj Ivetinu tlačovku k albumu Natur. Zdroj: VOYO/Iveta

Čo hovoríte na to, že práve vy ste získali možnosť stvárniť legendárnu Ivetu Bartošovú?

- Najprv som sa zľakla, lebo som poriadne nepoznala ten celý tím okolo toho vrátane režiséra Miška Samira. A nevedela som, s akou úctou mám k tomu pristupovať. Mala som z toho zo začiatku strach, ale potom, ako som ich spoznala, ten strach na 80 % odišiel. A stala sa z toho moja najväčšia skúsenosť, akú som doteraz mala a asi aj na dlhý čas ňou bude.

Ivetu Bartošovú ste poznali dobre? Alebo ste si o nej museli veľa naštudovať?

- Príprava prebiehala tak ako aj so Samirom a s Ondřejom Brzobohatým podľa rôznych Samirovych metód a rozprávania, aj sme si to napozerali. Vciťovali sme sa do tých ľudí. Ale keby sme ich napodobnili do detailov, to by nemuselo vyzerať dobre, asi by to nefungovalo. Príprava však bola zásadná a Michal nás cez to krásne previedol a bolo to nevyhnutné, to sa nedalo obísť.

Ako sa vám hralo s kolegom Ondřejom Brzobohatým?

- S Ondrom sa poznáme veľmi dlho. Keď som zistila, že je na kastingu, dostala som záchvat smiechu, ale preto, lebo sa naozaj veľmi dlho poznáme (smiech). On mi je ako starší brat a zdalo sa mi to komické, že by sme mali zažívať tie veci okolo Ivety. No keď ho vybrali, bola som šťastná, lebo v druhej sérii sú už momenty, ktoré nie sú úplne jednoduché pre herca – predstaviť si ich a vžívať sa do nich. A je veľmi dôležité, keď máte vedľa seba niekoho, komu veríte, a pred kým sa môžete úplne odhaliť, a tým Ondřej pre mňa naozaj je.

Štaidl a Bartošová. Ich vzťah bol ako na hojdačke. Vzišiel z neho syn Artur. Zdroj: VOYO/Iveta

V seriáli sú momenty, ktoré zachytávajú Ivetu v ťažkých chvíľach. Ako ste sa s tým popasovali?

- Nebola to zábava! Ale neviem, ako by som to rozvinula do ďalšej vety… Bola to krásna, no veľmi náročná práca.

S Arturom Štaidlom ste sa stret-li osobne, kým ste začali nakrúcať?

- Pri prvej sérii sme sa zoznámili a potom sme sa stretli na premiére a teraz na premiére druhej série som ho ešte nestretla.

A čo ste si povedali? Bol rád, že práve vy hráte jeho slávnu mamu?

- Tam veľmi neboli potrebné slová. Objali sme sa, poďakoval mi a ja som jemu poďakovala.

V pláne je už aj tretia, záverečná séria...

- Áno, je. Zatiaľ tam však ešte mentálne nie som, ale teším sa z toho.

Dali ste sa ostrihať kvôli úlohe?

- Už som mala raz krátke vlasy, takže mi to neprekážalo. Cítim sa v tom fajn a som radšej, keď si nemusím dávať parochne. A aj vo svojich voľných dňoch to ocením, že si vlasy nemusím extra česať, fúkať alebo zapletať. A asi by to bolo aj poznať, lebo parochne s krátkymi vlasmi už nepôsobia tak prirodzene, je to s nimi ošemetnejšie. Krátke vlasy majú iný pohyb a môže byť vidieť aj tyl, ktorý pri dlhých parochňiach zakryjete ľahšie. A musí m povedať, že som sa tentoraz na to skrátenie vlasov vlastne tešila.

V pokračovaní uvidíte aj Ivetinu tlačovku k albumu Natur. Zdroj: VOYO/Iveta

V pokračovaní Ivety opäť jej skladby spievate vy. Bolo to náročné?

- Režisér Michal najprv prišiel s výberom pesničiek, ktoré zaznejú v pokračovaní Ivety, a ja som sa zhrozila, lebo už v prvej sérii boli niektoré z tých pesničiek naozaj ťažké. V druhej sérii som zakaždým mala až návaly, pretože pesničky boli skoro všetky ťažké. Nie som úplne soprán, dospievam sa do nich, ale nie je to pre mňa úplne jednoduché. A keď navyše nahrávate tie pesničky v štúdiu, tak naozaj počujete aj tú najmenšiu chybu a zádrh, alebo ste trochu pod tónom, nad tónom, nič vám to neodpustí. A ja ten spev nemám až taký čistý, aby som bola v štúdiu úplne pokojná a povedala si: Áno, spievam výborne. Mala som tam aj jeden taký prepad, keď som aj ušla von, aby som sa vyplakala, lebo som napríklad 12-krát nebola schopná trafiť jeden hlúpy tón.

Ako vnímate obdobie 90. rokov? Vy ste sa vtedy len narodili. Museli ste si o tom veľa naštudovať?

- Som taký nostalgik. Nebolo mi to cudzie. Mentálne som v tom období asi skôr ako teraz v tom súčasnom. Musím povedať, že som bola naozaj stále dojatá.

Rozhovor s Ondřejom Brzobohatým na druhej strane