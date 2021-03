Andrásy patrí medzi tých smoliarov, ktorým sa ešte nepodarilo prihlásiť na vakcínu. Humorista má však do 9. apríla tzv. imunitu, keďže covid už prekonal. „Najväčšie šťastie bolo, že som nemal veľmi ťažký priebeh, ale to si človek nevie vybrať. Bol som presvedčený, že ja s mojou nadváhou a cukrovkou, keď to dostanem, rovno skončím na ARO a na kyslíku – a že otázka prežitia bude u mňa veľmi otázna,” prezradil nám Andrásy, ktorý netuší, kde sa mohol nakaziť.

S Oliverom sa nakazila aj jeho manželka. Zdroj: Martin Domok

„Neviem, kde som to dostal, všade chodím v rúšku, PCR test mi ukázal, že som mal vysokú nálož. Mal som teploty, kašeľ, stratil som chuť, no mal som šťastie, Pán Boh ma ešte nechcel mať pri sebe a na druhom svete,” pokračoval Oliver, ktorému sa počas choroby podarilo schudnúť. „Covid ma obral asi na 5 týždňov o chuť. Zjedol som maximálne polievku, viac som nevládal a pivo som vylial, lebo mi pripadalo hnusné. Schudol som 7 kíl,” dodal.

