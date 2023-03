Oľga Feldeková si v rokoch 2018 – 2109 prežila poriadne náročné chvíle. Po tom, ako si pri sprchovaní našla hrčku v prsníku, okamžite vyhľadala lekársku pomoc. Ortieľ znel rakovina prsníka. Nasledovali chemoterapie, glosátorka prišla o vlasy, no boja sa nevzdávala a dokonca sa z obrazoviek v tom čase ani nevytratila. Prešlo skoro päť rokov a Feldeková tieto dni oslavuje krásne životné jubileum 80 rokov. Oslavy vraj žiadne, ako nám sama priznala, nechystá a dokonca to zakázala aj rodine.

Na snímke Oľga Feldeková s dcérou Katarínou Feldekovou. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Zaujímalo nás, ako sa aktuálne má po zdravotnej stránke. „Je to v pohode. Takisto ako môj vek, ani toto by som si nejako neuvedomila. Predsa sa pre jednu hrčku nezbláznim. Medicína je už taká vyvinutá, že to lekári vedia zastaviť, hoci v mojom prípade vtedy zistili, lebo vzorky poslali až do Ameriky, že to bolo najvyššie štádium, aké existuje, mohlo to už metastázovať. Prešlo päť rokov a nezaoberám sa tým,” prezradila nám s tým, že stále je pod lekárskym dozorom.

„Absolvovala som chemoterapiu aj ožarovanie a veľa žien, čo poznám a ktoré majú túto diagnózu, sa sťažujú, že to ťažko znášajú, prídu o vlasy, atď… Prišla som síce o vlasy, ale to nebolí. Dobre som to znášala, aj ožarovanie. Nejako ma to nepoložilo, malo to význam a treba sa optimisticky pozerať do budúcna,” hovorí, no zároveň sa netají tým, že jej život nie je prechádzka ružovou záhradou.

Manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci. Zdroj: Peter Brenkus

„Za taký dlhý život, aký som zatiaľ prežila, sa udejú milé, veselé, ale aj smutné a tragické veci. Nie som v tom sama, v každej rodine je trápenie a zároveň aj radosti. Ono sa to strieda, nedá sa povedať, že život je samý raj, sú aj smutné veci a iks takých som zažila aj ja,” pokračovala. V lete 2019 sa v Teleráne zverila s tým, že má obrovský strach o milovaného muža Ľubomíra Feldeka. „Už má vyše 80, tiež tu nebude večne. Hrozne sa o neho bojím, v noci sa budievam a skúšam mu pulz, či žije,“ priznala vtedy. Strach vraj zažíva stále: „Bojím sa o svojich blízkych, priateľov, keď mi zazvoní mobil vždy sa zľaknem. Lebo na svete sa dejú zlé veci.”



