Pred pár dňami ste dovŕšili krásne jubileum 80 rokov. Ako vnímate tento vek?

- Tak jubileum nie je krásne. Krásne je, keď má niekto 20 rokov (smiech). Akurát som sa vrátila z obchodu, skoro ma odvialo, fúkal hnusný vietor, pršalo, snežilo, cítim sa dobre, že som konečne doma a mám svätý pokoj s ulicami.

Ako sa cítite fyzicky?

- Keby mi to moji blízki a priatelia nepripomínali, že mám 80, vôbec by mi to nedošlo, že som už taká stará. Ale keď mi to niekto stále omieľa, tak si to musím uvedomiť, že už je to takýto vek. Čo sa dá robiť. Nedávno som napríklad čítala, že keď má pes 13 rokov, tak sa už u neho začína demencia. Ešte šťastie, že nie som pes, ale už demencia zrejme začne, no uvidím, kedy. No myslím si, že zatiaľ sa o mňa nepokúša, lebo si svoj vek ešte neuvedomujem.

Oľga Feldeková a Marián Leško v relácii Sedem. Zdroj: TV JOJ

Pracovne ste stále aktívna. Diváci vás môžu vidieť v relácii Sedem...

- Áno, to ma drží. Aj sa ku mne tí mladí správajú tak, ako keby som bola ich rovesníčka a zdá sa mi, že či náhodou nie sú drzí, že by ma pekne mali volať babka, ale nevolajú ma tak. Berú ma ako mladú, takže to je veľmi dobré. Nemám si ako ten môj vek uvedomiť.

Plánujete veľkú oslavu?

- Nie. Zakázala som to všetkým mojim deťom! Moja najväčšia oslava bude, keď si s mužom, každý v inej izbe, budeme čítať dobrú knihu, alebo si pozrieme televízor. Muž rád pozerá futbal a ja, aby pri tom nebol sám, tak mu asistujem, hoci futbal ma až tak nezaujíma. Keď sa skončí zápas, potom pozerám letecké katastrofy. A to zase jeho nezaujíma. Musím ich sama pozerať. Už by som vedela aj opraviť lietadlo, lebo to roky pozerám. Vyznám sa, kedy čo zlyhá, kedy je málo benzínu, kedy sa nemá lietať vysoko alebo príliš nízko, no, jednoducho, vyznám sa.

Manželia Oľga a Ľubomír Feldekovci. Zdroj: Peter Brenkus

Aké sú vaše 3 naj míľniky života?

- Za dlhý život, aký som ja zatiaľ prežila, sa udejú milé, veselé, ale aj smutné a tragické veci. Nie som v tom sama, v každej rodine je nejaké trápenie a zároveň aj radosti, keď sa narodia deti, keď sa im darí, keď vás má muž rád a máte si s ním čo povedať. Alebo keď máte dobrú knihu poruke. Ono sa to strieda, nedá sa povedať, že život je samý raj, sú aj smutné veci a x takých som zažila aj ja.

V roku 2018 vám diagnostikovali zákernú chorobu – rakovinu prsníka. Ako sa vám darí zo zdravotnej stránky?

- Je to v pohode. Takisto ako môj vek, ani toto by som si nejako neuvedomila. Predsa sa pre jednu hrčku nezbláznim. Medicína je už taká vyvinutá, že to lekári vedia zastaviť, hoci v mojom prípade vtedy zistili, lebo vzorky poslali až do Ameriky, že to bolo najvyššie štádium, aké existuje, mohlo to už metastázovať. Prešlo päť rokov a nezaoberám sa tým.

Stále ste pod lekárskym dozorom?

- Áno, chodím si merať markery. Absolvovala som chemoterapiu aj ožarovanie a veľa žien, čo poznám, a ktoré majú túto diagnózu, sa sťažujú, že to ťažko znášajú, prídu o vlasy atď… Síce som prišla o vlasy, ale to nebolí. Dobre som to znášala, aj ožarovanie. Nejako ma to nepoložilo, malo to význam a treba sa optimisticky pozerať do budúcna.

Oľga Feldeková Zdroj: tv joj

