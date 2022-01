Hlaváčkovci boli spolu viac ako 60 rokov. Oldo svoju manželku nadovšetko miloval. Nielenže sa oňho krásne starala, prala, varila, ale ovládala všetky jeho termíny či dôležité dátumy. „Moja manželka je poklad. Ja jej poviem neper toľko, nežehli. Je to neuveriteľne pracovité žieňa. Ja už si idem ľahnúť, lebo veď sa patrí, treba spať a moja manželka ešte nejde a doma sedí v kuchyni, niečo si píše, prezerá, všetko poctivo účtuje,” prezradil pred rokmi herec.

Herec Oldo Hlaváček. Zdroj: Zuzana Gavulová

No teraz si musí zvykať na život bez nej. Pani Boženka zomrela začiatkom decembra a hercovi veľmi chýba. „Som v dezolátnom stave. Nie som ani schopný uvažovať. Som úplne vedľa. Nedá sa to ani opísať. Ani neviem, čo je dnes za deň. Zomrela ešte minulý rok. Nie som schopný už ani odpovedať. Neviem, kde som, neviem, čo a kde robím. Premýšľam, či vôbec pôjdem jesť. Horko-ťažko som včera išiel do takého pohostinstva, čo tu mám pri dome. Chcel som si dať niečo na večeru a dal som si kávu. Nič mi totiž nechutí,” povedal nám zdrvený Oldo.

Pomáha mu náročné obdobie prekonať rodina? „Viac-menej som stále sám. Jeden syn je v zahraničí a druhý pracuje v televízii. Ivko sem však chodieva. Vnúčatá, aby ma prišli len tak pozrieť, to tu dlho nebolo. To už dnes deti nevedia. Všetci sa boja, takže nikto ku mne nechodí. Ja som aj rád, lebo sa bojím, aby ma nenakazili, ale telefonujeme si,” pokračoval. Herec však netuší, ako sa bude ďalej starať o svoj veľký dom. „Som tu sám a je to veľká chalupa. Neviem, ako sa o to budem celé starať. Dnes príde ku mne nejaká pani, to mi syn vybavil. Príde mi upratať, povysávať a poumývať riad. Cez jedno okno do záhrady už ani nie je vidieť, takže mi ich aj poumýva. Aj sa spolu porozprávame,” dodal smutne.