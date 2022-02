Hlaváčkovci boli spolu viac ako 60 rokov. Oldo svoju manželku nadovšetko miloval. Nielenže sa oňho krásne starala, prala mu, varila, ale ovládala všetky jeho termíny či dôležité dátumy. „Moja manželka je poklad. Ja jej poviem neper toľko, nežehli. Je to neuveriteľne pracovité žieňa. Ja už si idem ľahnúť, lebo veď sa patrí, treba spať a moja manželka ešte nejde a doma sedí v kuchyni, niečo si píše, prezerá, všetko poctivo účtuje,” prezradil ešte pred rokmi herec.

Oldo Hlaváček Zdroj: EMIL VAŠKO

O to viac ho bolí, že na konci minulého roka o svoju milovanú polovičku navždy prišiel. Na samotu si ešte nezvykol. „Som tu sám a je to veľká chalupa. Neviem, ako sa o to budem celé starať. Dnes príde ku mne nejaká pani, to mi syn vybavil. Príde mi upratať, povysávať a poumývať riad. Cez jedno okno do záhrady už ani nevidieť, takže mi ich aj poumýva. Aj sa spolu porozprávame,” povedal nám nedávno so smútkom v hlase.

Oporou sú mu syn (druhý žije v zahraničí, pozn. red.) a vnučky. Jedna z nich, modelka Michaela, ho zavolala na rodinnú oslavu, aby aspoň na chvíľu prišiel na iné myšlienky. „Všetko najlepšie! Rodina, oslava, živijó,“ pochválila sa Hlaváčkova vnučka Michaela na Instagrame a zverejnila aj fotky. Tie zachytávajú aj jej slávneho dedka, ktorý prvýkrát vyčaril malý úsmev na tvári od smrti manželky Boženky.

