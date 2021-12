V roku 2004, keď relácia bežala prvýkrát na Slovensku, boli členmi poroty hudobná producentka Lenka Slaná, spíker Julo Viršík († 56), spevák Pavol Habera a predsedom poroty bol Laco Lučenič. Do jedenástky sa prebojovali Katka Koščová, Martina Schindlerová, Tomáš Bezdeda, Peter Konček († 26), Petra Humeňanská, Martin Kelecsényi, Peter Kotuľa, Miro Jaroš, Robo Mikla, Samo Tomeček a Zdenka Predná. Hystéria, ktorú vtedy prvá séria spôsobila, sa už potom nikdy nezopakovala. Diváci pri obrazovkách doslova šaleli.

Finalisti legendárnej prvej série Slovensko hľadá SuperStar. Zdroj: Facebook/ RTVS

Ďalší veľký boom spôsobila skladba, ktorú vtedy Paľo Habera pre finalistov napísal. Pieseň Kým vieš snívať bodovala v rádiách a v tom čase ju ovládal azda každý. Odvtedy ubehlo už 17 rokov a na Markíze sa momentálne vysiela v poradí ôsma séria. Jediným stálym členom, ktorý je v šou od úplného začiatku, je porotcovský kat Habera. A práve on dostal skvelý nápad, že na pódium opäť dostane všetkých superstaristov zo slávnej prvej série, ktorí si opäť spoločne strihnú hit Kým vieš snívať.

PRVÁ HVIEZDNA POROTA Zdroj: Archív

V sobotu tak do Prahy prišli takmer všetci, ktorých Pali oslovil, a horlivo skúšali svoju nezabudnuteľnú hymnu. Dve tváre však túto ponuku odmietli. „Peťo Kotuľa chcel veľmi prísť, no nedovoľoval mu to zdravotný stav. Zdenka Predná však odmietla z celkom iného dôvodu,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.

„Všetci bývalí superstaristi prišli bez nároku na honorár, tešili sa, že si môžu opäť spoločne zaspievať pred takým veľkým publikom. Zdenka však ako jediná dala Haberovej ponuke košom. Dôvodov môže byť viac. Šepká sa, že chcela, aby jej za to Markíza zaplatila nemalú čiastku. Dokonca v tisícoch. Alebo jednoducho už nechce byť spájaná s touto súťažou. Jej partnerom je hudobník Oskar Rózsa, takže je možné, že zasiahol aj on. Možností je viac,“ dodal náš zdroj. V nedeľu večer sa však poriadne vyznamenal aj rebel Robo Mikla. Ten prisľúbil, že príde, no nakoniec sa na to vykašľal a pár hodín pred prenosom bývalým superstaristom vypisoval nepríjemné správy a dokonca na svojom profile na Facebooku vysielal naživo, kde šou hanobil a ostatným kolegom sa nechutne vysmieval.