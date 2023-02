FOTO Oklamčákova PÁRTY sa poriadne ZVRHLA: Ženy skončili pri TYČI a ukazovali ROZKROKY ×

Odborník na ženskú krásu Jozef Oklamčák miluje červenú farbu a bol by hriech, keby práve na Valentína nezorganizoval veľkú párty. Všetci hostia museli prísť v odtieňoch lásky a bujará zábava sa mohla začať. Po polnoci sa to však akosi zvrtlo. Niektoré ženy zabudli na to, že sú dámy, vyskočili k tyči a ukazovali, čo sa dalo.