A ako to už býva zvykom v tejto šou, Martin sa opäť stretne s rôznymi situáciami, nad ktorými sa nebude stačiť diviť. Jedným z hlavných problémov tatranskej reštaurácie je to, že zíva prázdnotou a potom aj to, že recepčná aj obsluhuje ľudí a rovnako ďalší kolega aj majiteľ sa pohybujú aj v kuchyni, pričom majú iné úlohy. Novák si klasicky objedná viacero jedál - pričom čakacia doba na jedlo je 20 až 45 minút, čo ho prekvapí, že tak dlho. To ešte nikto z podniku netuší, že pár dní pred jeho príchodom tam vyslal kolegyňu na "prieskum". A to bude najväčším kameňom úrazu.

Martin Novák z relácie Na nože navštívil reštauráciu v hoteli Tulipán v Tatranskej Lomnici. Zdroj: TV MARKÍZA

Príjemné prekvapenie zažije pri konzumácii pečenej kačky, ktorá chutí výborne a začuduje sa, prečo mávajú prázdnu reštauráciu. No vzápätí na to príde. Rezeň, ktorý mu doniesli, vyzeral diametrálne odlišne od toho, ktorý jedla jeho kolegyňa v danej reštaurácii pár dní pred ním. Martin ho dostal s ryžou a malým zeleninovým šalátom, naopak, jeho kolegyňa so zemiakmi a jahodami z kompótu pohodenými po celom tanieri.

Podobne to bolo s plackami, ktoré boli výrazne lepšie a vizuálne iné ako pred týždňom. V tom šéfkuchár stratí nervy! "Nepochopím jednu vec, prečo sa niekto predvádza a neukáže svoju pravú tvár. Novák totiž nedostal jedlo ako bežný klient. Som veľmi nahnevaný, cítim sa veľmi oklamaný," zahlási Martin a musí sa ísť vyvetrať na vzduch.

Ako sa mu s týmto podarí popasovať a čo reštaurácii poradí, uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. v šou Na nože na Markíze.