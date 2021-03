Andrea žila s rodinou dlhé roky v Singapure. S manželom Rastislavom Vasilišinom sa však zbalili a spolu s dcérou Sophiou (14) a so synom Ralphom (13) odišli žiť do Francúzska. Medzičasom sa rozrástli aj o syna Philipa (3). A najnovšie Vadkerti zverejnila aj niečo z jej súkromia. Ukázala, ako to vyzerá u nich doma.

Andrea Vadkerti sa v minulosti stretla s Larrym Kingom. Zdroj: FACEBOOK

„Každý deň sa zastaví pri tejto stíhačke a sníva. A ja mu denne pred spaním hovorím, že sny sa plnia, lebo veríme. Lebo, čo si vieme predstaviť, pre náš mozog vlastne už existuje, možné je čokoľvek. Dokonca aj to, čo nevieme, že ani nevieme,” napísala k fotke, na ktorej vidno ich luxusný príbytok.

