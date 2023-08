Päť krížikov na krku, ale nikto by jej to nehádal. Modelka a mama dvoch synov Simona Krainová vyzerá stále božsky - a je si toho aj zrejme dobre vedomá. Na instagrame sa to kade-tade hemží odvážnymi zábermi, ale tam sa predsa len každý človek musí trochu krotiť, aby neprišiel o účet, keďže tam platia určité pravidlá. Toho už má Simona asi dosť a tak sa rozhodla odhaliť ešte viac. Ale má to háčik - svoje telo ukáže len vyvolenej komunite, ktorá bude ochotná za to zaplatiť. Krainová, ktorá si častokrát vyslúžila kritiku od fanúšikov pre jej obnažené fotky, sa totiž najnovšie na Instagrame pochválila, že si založila nový účet na šteklivej platforme OnlyFans.

Simona Krainová Zdroj: Instagram Simona Krainová

Ide o službu s predplateným obsahom, pričom tvorcovia obsahu môžu dostať od užívateľov peniaze v prípade, že si ich fanúšikovia predplatia ich obsah. A v tomto prípade ide o šteklivý obsah, niekedy až dosť erotický či dokonca pornografický. „Pre odvážnejších nová komunita - kuk na link v stories,“ napísala Krainová na Instagrame, kde prekvapila tým, že si založila profil na spomínanom OnlyFans. A nie je to zadarmo. Keď si tam kliknete na jej nový profil, vyskočí vám hláška, že si musíte daný obsah predplatiť. A cena? 19,90 dolárov mesačne - v prepočte 18,31 eur.