Gábor patril v šou medzi najväčších bojovníkov a mnohí diváci Survivor sledovali hlavne kvôli nemu. Pre veľké problémy s kolenom však musel z ostrova odísť. ,,Výsledky, na ktoré som čakal od ortopéda po MR, ma vôbec neprekvapili, pretože už ani v minulosti som nemal dobré výsledky. Doktor teraz potvrdil, že to nie je o.k. a nemôžem takto pokračovať. Končím celú hru," rozlúčil sa s kolegami. Netrvalo dlho a z hry sa porúčal aj jeho parťák Nathan. Ten od vyčerpania skolaboval, pri páde utrpel otras mozgu a z džungle ho museli okamžite previezť do nemocnice. Do šou sa už nevrátil.

Nathan z vyčerpania odpadol a na zem spadol ako vrece zemiakov. Okamžite k nemu nabehla zdravoťáčka. Z ostrova ho odviezli do nemocnice. Zdroj: tv markíza

Obaja však ostali dobrými kamarátmi a pred pár dňami Nathan Gábora navštívil v jeho dome. Túto návštevu využili aj na to, aby spravili pre fanúšikov spoločnú ,,lajfku” na Instagrame. Boráros vysielal zo spálne, Nathan z kuchyne. Počas 43 minút sa výborne zabávali a nezabudli si kopnúť aj do svojich bývalých kolegov z džungle. ,,Bráško, kto je toto?” opýtal sa Nathan Gábora a začal afektovane napodobňovať Adama zo Survivora. ,,Hele, ja prostě v osobním životě jsem dobrej člověk. Jako nechápu, proč tady na mně všichni zíraze jako že já jsem ten kretén! Protože já v normálním a osobním životě co udělám, tak to je všechno dobře! Takže ja to prostě nechápu, vo co tady jako de!” rehotal sa Nathan. ,,Chvalabohu, ja som si to ani nevšimol, že Adam takto rozpráva, pretože on keď rozprával, tak som bol vypnutý ako televízor. Ja som nikdy ani nerozumel, o čom rozpráva a ani som to nechcel preložiť, o čom rozpráva. Takže na nič si nepamätám. To, čo on hovoril, bolo totálne zbytočné. Ešte možno viac zbytočný bol ako Veronika, keď niečo povedala. Dal by som takú súťaž, že kto mal väčšie blbosti. Adam alebo Veronika?” bavil sa Gábor.

Obaja sa verejne vysmiali Adamovi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZBkj3UMlqs/

,,Ja si myslím, že tam to je nerozhodné,” pritakával mu Nathan. ,,A možnože remíza… Ale aspoň už vieme, že Veronika je karateristka. To som sa iba dozvedel, keď som prišiel domov,” zaklincoval to Boráros a do smiechu vybuchla aj jeho snúbenica Monika. Ktovie, čo na to povedia Veronika a Adam, keď si pozrú, ako si z nich pred celým Slovenskom strieľali.