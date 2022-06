V roku 2020 ste sa po šou Zlatá maska vytratili z obrazoviek a fanúšikovia vás vidia už iba na sociálnej sieti, kde sa venujete vareniu. Musíte byť fakt dobrý, keďže v rámci ankety Social Awards Slovakia ste si odniesli aj cenu v kategórii Jedlo.

- Hovoril som to už na pódiu, som v šoku ešte aj teraz, myslel som si, že budem tretíkrát gratulovať Adriane Polákovej, teda osobne prvýkrát, keďže na tých predošlých ročníkoch som nebol. Neveril som, že to môžem byť ja, ale veľmi som sa tomu potešil a veľmi si to cením. Aj ľudí, ktorých inšpirujem. Možno to tak nevyzerá, ale je to naozaj pre mňa odmena za mnoho polôh, keďže je to ako one man šou od kuchára cez skúšača, testovača receptov po osvetľovača, kameramana, strihača, produkčného a potom na záver aj moderátora svojho receptu. Toho moderovania je tam tak 5 %, čiže som rád, že si to ľudia všimli napriek tomu, že v televízii už taký frekventovaný nie som.

Moderátor Pyco je elita v kuchyni. Zdroj: Instagram / @mrpyco

Áno, pred časom ste sa z obrazu stiahli a venujete sa „iba“ vareniu a svojim receptom. Nechýba vám moderovanie v televízii?

- Moderovanie mi chýba. Keď niečo vidím v televízii... teda ja televíziu ani nemám... keď sledujem nejaký film, hovorím si, toto by som moderoval, toto by ma možno ešte bavilo robiť. Musím však povedať, že ja som to neuzavrel na veky vekov a ani som to razantne neuťal. Tak plynie život, vzdelávam sa a učím sa nové veci po technickej stránke, ktoré som nemal šancu pri moderovaní skúsiť. Je to pre mňa cesta, z ktorej divák možno vidí menej, ale ja viem, že sa každým rokom niekam posúvam. A to ma napĺňa. Či budem moderovať v budúcnosti, nevylučujem, alebo či už nebudem moderovať, to tiež nevylučujem (smiech). Nechávam život, nech plynie, a keď príde ponuka, ktorá bude pre mňa atraktívna a nebude to len opakovačka nejakej rutiny, návrat do toho, kde som už bol, tak to zvážim.

Spomínali ste, že nemáte televíziu. Čiže aktuálne projekty vôbec nesledujete?

- Mám obrazovku, ale sledujem na nej Netflix, internetové televízie a spravodajské BBC, CNN. Slovenské programy skrátka nemám. Tie som úplne zrušil.

Čiže ani nedávne Let‘s Dance, ktoré ste kedysi niekoľko ročníkov moderovali spolu s Adelou Vinczeovou, ste vôbec nevideli?

- Pozrel som si prvú epizódu v tom smutnejšom čase, keď sa začala vojna na Ukrajine. Trochu v rozpakoch som sledoval, ako sa toho dá ujať v takom čase. Myslím si, že to zvládli so cťou. Viac som z toho nevidel, ale, samozrejme, na Instagrame aj na Facebooku, kde som aktívny, som videl zopár tancov. Tam žiadne moderovanie nie je (smiech), čiže to som potom už nevidel. Myslím si však, že to bolo fajn.

S Adelou ste patrili medzi legendárne moderátorské dvojice. Nie je vám ľúto, že už dlhšie ste sa s ňou na pódium nepostavili? Vedeli by ste si predstaviť, že by ste spolu znova moderovali?

- Tak my sme s Adelou už spolu nemoderovali dlhé roky predtým, než som si dal výhybku na varenie na internete. Ako dvojica sme už neboli spolu obsadzovaní. Naša posledná spoločná moderovačka bola Let‘s Dance v roku 2016 či 2017 v Markíze. A teraz to Adela zrejme nechcela moderovať, neviem, lebo ja som ani nebol oslovený. Čiže tá možnosť tam nebola. Vôbec netuším, prečo ma neoslovili.

Myslíte si, že na Slovensku je nejaká moderátorská dvojica, ktorá by mohla vás dvoch „nahradiť“?

- Myslím si, že žiadna dvojica nikdy nemá nasledovníkov. To je niečo podobné, ako sú Pat a Mat alebo Lolek a Bolek či Sonny a Cher. Skrátka nebudete hľadať ďalšieho Lolka a Bolka, lebo je to úplne iné. A budú to Tom a Jerry, ktorých by ste neporovnávali, ani keby ste chceli. Nemyslím si, že cieľom dávania šance iným ľuďom je, aby pokračovali alebo nebodaj napodobňovali niekoho, kto robil to isté predtým. Život sa posúva ďalej. Na SOWA sme videli dvojicu Viktor Vincze a Zuzana Šebová a nemôžete ich porovnávať ani so mnou, ani s Adelou, lebo na to naozaj nie je žiadna platforma ani dôvod.





S Adelou naďalej udržiavate kamarátsky kontakt? Napriek tomu, že už zhruba päť rokov ste spolu nemoderovali?

- My sme s Adelou nikdy nemali nejaký intenzívny kamarátsky kontakt. Mali sme kolegiálny kontakt. Napíšeme si k narodeninám, k meninám, ale viac v kontakte nie sme. Ani predtým sme neboli, to sa nejako nezmenilo, je to stále rovnaké.

