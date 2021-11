Milovníčkou erotických plaviek je hlavne Mirka. Tá má v zásobe modely, z ktorých jej takmer všetko vykúka. Divákom to však vôbec nepripadá sexi. „Tri nite v ři*i,“ smejú sa fanúšikovia šou. „Tie dievčatá majú v podstate všetky krásne postavy. Takže by na nich bol krásny pohľad aj v normálnych plavkách. Nie je zapotreby mať holý zadok a vpredu, aby liezlo von skoro celé chlapské náboženstvo. Takto to pôsobí skôr vtipne než sexi. Ak je to však myslené ako satira, je to úspech,“ napísal divák Jozef. Mirka však nie je jediná, ktorá zbožňuje erotické bikini...

Mirka má talent na výber erotických plaviek. Zdroj: tv markíza

