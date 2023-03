Tento týždeň to v jojkárskej šou Bez servítky poriadne vrie. Nikola s Ivetou si skáču do vlasov a ostatní súťažiaci tiež nezaostávajú. Diváci opäť penia...

Prezidentské menu od Sama jeho hostia neocenili. Vyčítali mu nevýraznú nátierku ako predjedlo, nevydarené hlavné jedlo a rozmočený retro dezert. Samo sklamal súťažiacich aj ako hostiteľ nevhodným správaním. Okrem toho nechýbali výmeny názorov medzi Nikol a Ivetou. Ostatní predvádzajú tiež divné správanie a akoby to na divákov hrali. „Čím ďalej, tým horšie! Také správanie nepatrí k stolu… hrozné,” reagovala diváčka Agi.

Exfarmárka Nikola si pustila jazyk na špacír. Zdroj: tv joj

„Tento týždeň vyzerá, že majú stanovený jeden rovnaký scenár pre každého - byť čo najväčšie drzé hovädo,” povedal to na rovinu ďalší vytočený divák. „Normálne, keď to pozerám, sa cítim trápne pri tých ich komentároch, že na Slovensku je plno pohodových ľudí a toto hádam lupou hľadajú (smiech). Bolo by fajn, keby to bolo o varení, nie o tom, kto koho viac zhodí,” konštatovala diváčka Michaela. „Ľudia, veď tam má každý určené, kto čo má hrať, aby to bolo také, aké to je, aby bola sledovanosť, keď je pravda, tak sa normálne rozprávajú, každý vie, čo má robiť,” penila diváčka Majka.