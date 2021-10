Očkovacia lotéria, resp. prémia a s ňou aj sprostredkovateľský bonus boli na začiatku ohlasované ako niečo, čo má pomôcť motivovať ďalších ľudí k očkovaniu. Igor Matovič však po štarte odrazu zmenil rétoriku, hoci on sám aj jeho rezort to týždne prezentovali práve takto. „Lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Lotéria bola ohlásená ako prostriedok na odmenu zaočkovaných,“ skonštatoval ešte v auguste.

Moderátormi boli Vera Wisterová a Marcel Forgáč. Zdroj: RTVS

Sumár sumárum, viac ako ku vakcinácii prilákala večerná relácia ľudí k televízorom. V nedeľu a následne v sobotu sa totiž stala najsledovanejším programom. Štvrtú časť, ktorá bola odvysielaná 5.9., sledovalo až 809-tisíc divákov. Slováci netrpezlivo čakali, či práve im zazvoní telefón a doslova za pár sekúnd sa z nich stanú boháči. Presne od 15. augusta do 30. októbra sa v priamom prenose na Jednotke žrebovali piati výhercovia 100-tisícovej prémie. Podmienkou bolo odpovedať na telefonát RTVS do 20 sekúnd a následne do 20 sekúnd povedať heslo, ktoré sa objavilo na obrazovke. Ak súťažiaci nesplnil niektorú z podmienok, získal len 1000 eur. Jeho 100-tisíc eur sa pripočítalo k nasledovnej výhre. Čo sa týkalo denného žrebovania, každý pracovný deň o 18.50 h zverejňovala RTVS na Jednotke mená vyžrebovaných základných výhier 20 x po 1 000 € a štandardných výhier 5 x po 10 000 €. Čo sa týka 100-eurových výhier, žrebovanie prebiehalo elektronicky, ale nie v RTVS. Ministerstvo financií raz týždenne vyžrebovalo maximálne 10 000 šťastlivcov.

Po niekoľkých týždňoch sa vymenil žrebovací bubon. Zdroj: RTVS

A teraz ku štatistikám. Hoci Matovič neskôr tvrdil, že zámerom lotérie nebolo zvýšenie očkovanosti, ale odmena pre zaočkovaných, 1. augusta, ako začala registrácia do očkovacej lotérie, bolo plne zaočkovaných 2 003 404 ľudí. K 28.10. sa počet plne zaočkovaných zvýšil na 2 388 297. To znamená, že počas lotérie číslo narástlo iba o 384 893 Slovákov. Na druhej strane, z mnohých Slovákov sa stali z večera do rána boháči. Hneď na úvod druhého priameho prenosu vyžreboval spevák Miko Hladký Manuelu z Bratislavy, ktorá vyhrala neuveriteľných 501-tisíc eur.

A veľkým prekvapením počas dnešného posledného priameho prenosu bude, že do štúdia príde žrebovať aj samotný minister financií Igor Matovič! Čo sa týka priamych prenosov a žrebovania o finančné prémie, k dnešnému dňu sa rozdalo 6 365 000 eur. V rámci denných žrebovaní sa spolu rozdalo 14 850 000 eur. Spolu, bez dnešných výhier, to činí cca 21 215 000 eur. Toľko stála Matovičova lotéria a to bez honorárov pre moderátorov a hostí. Ako nám povedala hovorkyňa Ministerstva financií, úplne presnú sumu povie dnes v priamom prenose Igor Matovič.