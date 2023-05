Seriál Horná Dolná sa objavil na obrazovkách Markízy v roku 2015 a okamžite začal trhať rekordy sledovanosti. Do dovtedy neznámej obce Nová Lehota začal prúdiť nával fanúšikov, ktorí boli zvedaví, kde sa dej skutočne odohráva. Miestni obyvatelia sa popularite nesmierne tešili a každých návštevníkov vítali otvorenou náručou. Viacerí boli dokonca súčasťou deja a s hercami sa za tie roky mimoriadne zblížili. Ochotne štábu zapožičali svoje domy, v ktorých sa natáčalo. Správa o nečakanej smrti obľúbeného Ďura Brmbalíka všetkých mimoriadne zasiahla.



Dano si ako dedinský frajer získal fanúšikov na celom Slovensku. Zdroj: TV Markíza

V stredu sme zašli do Novej Lehoty, kde sme sa rozprávali aj s majiteľkou domu, v ktorom býval Ďuro Brmbalík so svoju milovanou Erikou, pani Helenou (67).

„Viete, my sme tu boli ako jedna rodina za tých 8 rokov. Keď som sa to dozvedela, mala som normálne husiu kožu. Prirástli sme si k srdcu a toto ma veľmi prekvapilo, 100-roční ľudia sú v starobinci, čo už nevedia o svete, ale toto… Veľmi veľa sme sa nasmiali,“ povedala nám s plačom a spomenula nám aj vtipný zážitok s Danom. „Viete, nie vždy máme všetci náladu. Koľkokrát bolo aj na ňom vidieť, že je naštvaný a má voľajaké problémy aj mimo natáčania alebo medzi štábom, keď sa nezhodli. Raz sa dokonca rozčúlil, keď mojej mame prišla sms a ona mala veľmi silné zvonenie. Točili už posledný obraz a práve vtedy sa s prepáčením strašne na*ral, lebo sa ponáhľal domov,“ spomínala s úsmevom.



Len v tom najlepšom si na Dana zaspomínali aj obyvatelia domu, kde nakrúcal Štefan Kožka, ktorý odišiel do hereckého neba pred viac než dvoma rokmi. „Bol to pre nás šok, s Danom sme sa poznali a natáčali 8 rokov a bol to veľmi dobrý človek a humorista. Nechcelo sa mi tomu veriť, keď som si to ráno prečítala. Za tie roky sme už boli ako priatelia,“ povedala zaslzená pani Ľudmila (68), u ktorej v obývačke sa natáčali vôbec posledné obrazy z Hornej Dolnej. „Keď sa točilo, veľakrát sme museli opakovať obraz, lebo on niečo zapotil a to sa vtedy nedalo… Smiali sa sa herci, komparz, všetci. To boli asi najlepšie prežité roky môjho života ako dôchodkyne,“ priznala rozcítene. „Pokiaľ sa nezačala točiť Horná Dolná, vždy som si myslela, že herci sú namyslení, ale nemôžem ani na jedného nič zlé povedať, boli sme ako veľká rodina. Keď bol dlhší čas odstup a netočilo sa, už sme sa všetci na seba tešili a herci nám písali, ako sa na našu Lehotu tešia.“



Dedinčania si spomínajú, že v ich dedine neexistuje miesto, na ktorom by sa nenatáčalo. Zdroj: tv markíza

Súčasťou komparzu boli aj manželia Ján (72) a Nadežda (68). „Dano Heriban bol jeden človek, ktorý vedel zahrať všetko, čo mu režiséri dali za úlohu. Za tých 8 rokov sme nemali krivého slova a mali sme priateľský vzťah,“ opísal Ján. „Patril už k nám, je nám to veľmi ľúto. Bol taký veselý, spoločenský a rád s nami žartoval,“ pridala sa pani Nadežda. Vybavila si aj jednu humornú spomienku. „Stalo sa to pred obchodom, keď som mala scénku. Sedel tam na tej rapidečke a jedol rybací šalát a ja som mala ísť z obchodu, pozdraviť ho a spýtať sa, či mu chutí. No vtom, ako som sa ho to opýtala, nohy mi podleteli na ľade a zrazu hurónsky smiech, bolo to také smiešne. Musela ísť klapla a išli sme znova. Je to veľká škoda, pretože sa k všetkým správal ako k priateľom,“ zopakovala pani Nadežda.



Jeho smrť zarmútila aj starostku obce Nová Lehota Dominiku Plačkovú Uhrinovú. „Bolestne sa nás dotkla nečakaná smutná správa o náhlom skone pána Heribana. Jeho prežitý život nech nám ostane vždy vzácnym príkladom a povzbudením. Dovoľujem si v mene mojom i celej obce Nová Lehota vysloviť svoje pocity hlbokej a úprimnej sústrasti nad úmrtím vzácneho človeka, s ktorým nás viazali dobré priateľské vzťahy. Spomienku na spolu prežité chvíle si navždy zachováme... Úprimnú sústrasť a veľa síl jeho rodine. Česť jeho pamiatke.“