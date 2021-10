Instagramová kráľovná Zuzana Plačková (30) už niekoľko dní avizuje prostredníctvom sociálnej siete, že sa s manželom budú sťahovať do svojho nového domu. Kým René už stihol priviezť niekoľko vriec, jeho manželka prišla až v utorok.

Nový domov si manželia Strauszovci budujú v dedinke Miloslavov, len niekoľko kilometrov od hlavného mesta. Ich dom, ktorý bude zariadený len luxusným nábytkom, ako sa už Zuza zverila v minulosti, bude mať aj bazén. Ten si však užijú až budúci rok. Manželia sa konečne presťahovali.

Plačková má doma nového domáceho miláčika. Zdroj: Instagram @queen.plackova

V pondelok podvečer René priniesol do domu obrovské vrecia plné vecí a v dome sa zdržal dlhší čas. Zuzana prišla v utorok poobede. Tá okrem zariaďovania stihla na sociálnej sieti ukázať fanúšikom niečo z ich netradičnej čiernej kuchyne a prijať už aj návštevu, ktorá jej doniesla veľký nákup. Okrem toho stihla vybaviť aj objednávky zo známej firmy so spotrebným tovarom, ktoré jej doručili. Je jasné, že dvojica sa snaží čo najskôr dať dom do poriadku, aby sa tam mohli už konečne plne zabývať.

