„Ako mama dieťaťa s ťažkým priebehom, by som vás chcela poprosiť, aby ste sa išli zaočkovať (ak vám to zdravotný stav umožňuje) alebo minimálne, aby všetci antivaxeri už konečne upokojili emócie a nerobili zo seba obete,“ zverila sa Heribanovej dcéra Babsy Jagušák na Instagrame o tom, že jej dcérka ochorela na covid. Izabelka, podobne ako mnohé iné deti, bojovala nedávno najprv s nachladnutím. Po pár dňoch to vyzeralo, že už vyzdravela. V nedeľu večer sa jej však pohoršilo.

Alena Heribanová s dcérou Babsy. Zdroj: Instagram/babsyheriban

„Doma to ťaháme už tri týždne, ale to, že tu prepukne covid v plnej sile, som fakt nečakala. Bezsenné noci striedajú obavy z toho, kedy sa stav zlepší a či náhodou nezanechá choroba nejaké dlhodobé následky. Asi to poznáte, Google ide na plné obrátky, a aj keď si nič nechcem čítať, už som prešla všetko o post-covidových syndrómoch,“ pokračovala Babsy. „Po troch týždňoch som už vyšťavená a veci asi nevidím objektívne, ale objektívne je to, že bez očkovania to nedáme. A hlavne komplikujeme život tým, ktorí sa očkovať nemôžu – medzi inými našim malým deťom,“ dodala smutne.