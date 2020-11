Finále lekárskeho seriálu Sestričky je tu. Fanúšikovia pred týždňom zažili viacero zvratov. Sestrička Táňa sa vydala, doktorka Garinová skončila v nemocnici a záchranár Dano spadol do výťahovej šachty. Čo si pripravili scenáristi na záver?

Divákom bude napínavý seriál z lekárskeho prostredia celkom určite chýbať. Hlavné úlohy síce stvárnili Dana Košická, Kristína Madarová, Anikó Vargová a Kristína Svarinská, no dej sa točil aj okolo iných postáv.

Sestričky. Zdroj: TV Markíza

Naposledy divákov šokoval záchranár Dano, ktorý spadol do výťahovej šachty a skončil na nemocničnom lôžku. Jeho stav bude veľmi vážny a napriek veľkej snahe lekárov a personálu ho nezachránia. No to nebude jediný šok.

Matúš Kvietik ako sanitár v seriáli Sestričky. Zdroj: tv markíza

O ten najväčší sa postarajú mladomanželia Gáborovci. Táni, ktorú hrá Anikó Vargová, diagnostikujú nádor na mozgu. Keďže je však konečne tehotná, nevie, či by bolo pre ňu vhodné, aby absolvovala operáciu. Ako to celé dopadne, uvidíte dnes večer na Markíze.