Separ len pred niekoľkými minútami zverejnil, že s jeho dlhoročnou manželkou Tinou sa rozišli. ,,Ahojte.. Keďže ste nás roky podporovali a priali nám, rozhodli sme sa, že sa to dozviete od nás a tak, ako to reálne je. Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta “v dobrom aj v zlom”. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, kedy sme si siahli na úplne dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli. No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďalovať. Vťdy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou," začal Separ.

Indiánska rodinka - čo by Tina a Separ neurobili pre svoje deti. Táto idylka je však už, žiaľ, minulosťou. Zdroj: archív

,,VŠETCI ZA JEDNÉHO každopádne zostávame naďalej, pretože sme už NAVŽDY rodina, ktorú spája nádherných sedem rokov a dve dokonalé deti! Len sme sa rozhodli nepokračovať ďalej ako pár. Nebolo to jednoduché rozhodnutie a VEĽMI pekne vás prosíme, (aj vás bulvárne médiá), nerýpte sa v tom. Nehľadajte dôvody a skutky, ktoré neexistujú. Akceptujte to prosím len ako fakt! Ďakujeme vám. Nech nás čaká čokoľvek, tešíme sa na to a budeme to aj naďalej prežívať spolu," dodal raper.

Lovestory Tiny a Separa sa začala v roku 2013. Na začiatku decembra totiž boli na otvorení zimnej sezóny v Jasnej, keď boli ubytovaní aj na spoločnej hotelovej izbe. Stalo sa tak iba týždeň po tom, ako sa speváčka rozišla so snúbencom, futbalistom Rišom Lásikom. To, že má Tina nového partnera, potvrdil krátko po rozchode aj speváčkin expartner Lásik, ktorý s ňou má syna Lea (7). Separ mal v tom čase ešte donedávna 10-ročný vzťah s priateľkou. Sám však vtedy potvrdil, že už spolu voľné chvíle plné lásky netrávia. Netrvalo dlho a románik prerástol v lásku a v posledný májový deň v roku 2014 sa nečakane zosobášili. Manželstvo im však po šiestich rokoch šokujúco stroskotalo a dvojica v piatok oznámila, že ide od seba.