Ak ste si aj vy zamilovali v najúspešnejšom lekárskom seriáli súčasnosti doktora Connora Rhodesa, pripravte si vreckovky. Jeho predstaviteľ herec Colin Donnel na začiatku 5. série nedobrovoľne zo seriálu odchádza. Ako sa vyjadril, aj jemu samotnému bolo ľúto konca v seriáli, no tvorcovia potrebovali oživiť dej a jeho postava skončila. „Mali sme skrátka pocit, že Connorov príbeh sa blíži k vyvrcholeniu. Bolo čoraz ťažšie jeho dejovú líniu ďalej rozvíjať,” povedal showrunner Andrew Schneider. Odchod Connora zo seriálu sa udeje za poriadne dramatických okolností. Herec však dúfa, že v budúcnosti sa v seriáli ešte objaví: „Som veľmi vďačný, že môj odchod napísali takým spôsobom, že sú dvere pre môj prípadný návrat v budúcnosti stále otvorené,” povedal Colin. V rovnakom duchu sa vyjadrili aj tvorcovia, takže jeho opätovný návrat do seriálu v niektorej z ďalších sérií nie je vylúčený.

Dominic Rains bude novou posilou v Chicago MED. Zdroj: NBC

Nový sexi lekár!

Do deja však nastúpi nový talentovaný chirurg s darom od Boha. A to krátko po náhlom Connorovom odchode. Nevzdáva sa ani vo chvíli, keď iní už dávno hodia „flintu do žita“. Hoci je zvyčajne veselý a ak práve nejde i život, nezáväzne vtipkuje so všetkými v sále, od kolegov si v súkromí cielene udržiava odstup a s nikým sa príliš nezbližuje. No, možno s výnimkou April, pre ktorú má už od ich zoznámenia tak trochu slabosť. A Natalie, ktorá pri spoločnej práci na komplikovanom a emotívne veľmi vypätom prípade odhalí jeho najboľavejšie tajomstvo... Úlohu doktora Crocketta Marcela si zahrá 38-ročný rodák z Iránu Dominic Rains. Ten má za sebou úlohy v seriáloch ako Agenti SHIELD či NCIS.