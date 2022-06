Bude to divočina! V tohtotýždňovej šou Bez servítky navarí herec Viktor Horján (46), ale okrem neho aj poriadne temperamentní súťažiaci.

Bude to pätica, aká tu ešte nebola! Zábavná, hlučná, žoviálna a bezprostredná. „Taký farebný, ako kanárik bol,“ zhodnotí energická Rómka Horjánov outfit.

V upútavke na reláciu okrem toho prezradila to, že mala v pláne pripraviť aj veľkú špecialitu – cigánske črevá. „Verím tomu, že by sa ani jeden z vás nenajedol,“ komentovala ďalej, no pripraviť túto chuťovku zrejme odvahu nenaberie. Je jasné, že diváci sa už teraz majú na čo tešiť.