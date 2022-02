Soňa Štefková patrí medzi tie známe Slovenky, ktoré sa prezentujú na sociálnych sieťach, kde zverejňujú aj svoje súkromie. Modelka sa na konci roka pochválila radostnou správou, že sa stala mamou, keď sa jej narodila dcérka Lily. Krátko na to však u nej nastali krušné chvíle. "Ak by som mala definovať šestonedelie dvoma slovami použila by som: horská dráha. Lebo raz ste hore, raz dole. U nás sa tzv. štvrtý trimester začal krásne. Ukážkovo, povedala by som. Po pôrode, ktorý bol úplne nečakaný a úplne iný ako som si predstavovala (o tom snáď niekedy nabudúce) a po pobyte v nemocnici som sa nevedela dočkať domova. Podpísala som reverz hneď ako to išlo a na Silvestra som už spolu s mojimi milovanými pozorovala ohňostroj doma z postele. Začalo sa krásne obdobie. Erik ostal takmer 2 týždne s nami doma a tým pádom bolo všetko oveľa jednoduchšie. A krajšie. Plávali sme si vo svojej bublinke šťastia a zžívali sa ako rodinka," zverila sa Štefková na svojom Instagrame s tým, že viaceré ženy jej vopred hovorili, že ju čaká náročné obdobie. No že až také, to netušila.

"Nechápala som, prečo ma všetky ženy tak varovali... Áno, malinká spinkala málo, ale tie prvé dni som to v návale hormónov dávala s prehľadom. Pár prebdených nocí, to zvládnem. Lenže prebdených nocí začalo pribúdať, vystrelených hormónov ubúdať a keď sa Erik vrátil do práce (a do života) nastali mi krušné časy. Lebo naše bábo nespí. Myslím to vážne. Nespí v noci a nespí takmer ani cez deň," pokračovala Soňa.

"Keď už som začínala pripomínať viac múmiu ako človeka a nespánok ma okrem psychickej pohody začal pripravovať aj o pamäť a mozog, myslela som si, že horšie to byť nemôže. A presne vtedy sme obaja dostali covid. Poviem vám to takto: Uspávať nespiace dieťa je jedna vec, ale uspávať ho v horúčkách a triaškach. Dnes sme už obaja covid negatívni, aj keď nádcha nás neopúšťa. Vlečie sa (doslova) ako sopeľ," hovorí mamina malej dcérky a následne zhodnotila svoje šestonedelie.

"Je to obdobie, kedy sa váš predchádzajúci život rozsype ako domček z karát a vy si ho staviate nanovo. V návale nepoznaných hormónov a emócií. Je to čas návalov enormnej lásky, ale aj enormného zúfalstva. Obdobie, kedy nespoznávate samu seba a kedy plačete oveľa viac ako obvykle," dodala.