Kaprálik odohral na javisku Novej scény desiatky komických, dramatických aj tragikomických postáv, bol režisérom vo viacerých amatérskych divadlách aj na Novej scéne, dlhoročným pedagógom na Konzervatóriu v Bratislave, kde vychoval generácie mladých hercov. Pôsobí v rozhlase (seriál Čo nového, Bielikovci?), dabingu a televízii.

Krst knihy Martina Sarvaša s názvom "Zatiaľ toľko" v bratislavskom divadle Nová Scéna. Na snímke Martin a Dušan Kaprálikovci. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Divadlo mi vždy dávalo slobodu. Nemusel som bojovať s realitou, ale s úprimnosťou životných situácií postáv, ktoré vymyslel niekto úplne iný. Je to nádherná detektívka. Nemá nič spoločného s politickým bojom, s osobnými problémami, v tom dobrom prípade ani so snahou páčiť sa, ale má mnoho spoločného s hľadaním. S hľadaním pravdy, krásy, harmónie, nenávisti, zloby, svinstva. Taký je život. A o tom sa oplatí rozmýšľať a v umeleckom diele ho realizovať. Bez nároku moralizovať, škatuľkovať, pretože názor si musí vytvárať divák," prezradil Kaprálik. A prečo sa teda rozhodol s divadlom skončiť?

„Zdravie je pre človeka priorita a človek musí vedieť, kedy je to akútne. Hovorí sa mi o tom ťažko, ale je to tak. Neopúšťam divadlo, budem chodiť, budem sledovať, budem pomáhať, ale už nemôžem byť závislý na dennom fermane, už si musím dopriať luxus rozhodovať sa sám, do čoho pôjdem a do čoho nie. Želám divadlu len to najlepšie a myslím si, že je to divadlo vynikajúce," hovorí herec. Spolu s otcom si vo viacerých divadelných projektoch zahral aj jeho syn Martin Kaprálik.

„Vždy som si vážil a veľmi som sa tešil z každého predstavenia, ktoré som mohol s otcom odohrať, bol to pre mňa sviatok a za tie roky sme spolu čo - to pohrali. Vždy mi dával nezištné rady, nielen mne, ale všetkým kolegom, nenápadne, vždy vedel poradiť, mal na to veľký cit...Je mi samozrejme ľúto, že odchádza z divadla, ale všetko sa raz skončí. Je to jeho rozhodnutie a musíme mu dopriať aj trochu oddychu, keď už nechce skúšať nové hry, ale ja som rád, že ešte ďalej bude dohrávať a to najmä našu kultovú rozprávku Kozliatka a vlk, v ktorej je fantastický a takisto muzikál Mamma Mia!, kde má síce na konci malú plochu, ale vždy si získa potlesk diváka. A to svedčí o tom, aký je herec, aký je človek a že ho ľudia majú veľmi radi," prezradil Kaprálik mladší.