Súťažiace sa musia tento týždeň držať témy „luxusný ľan”. Zdá sa však, že Katka a Moňa sa rozhodli, že ústrednou témou sa stane ich handrkovanie. Moňa neustále Katku kritizuje, že jej outfity sú úplne nekombinovateľné a nechápe, ako môže robiť stylistku. Katke sa poučovanie nepáči a vracia jej to aj s úrokmi. „Ja radšej kombinujem nekombinovateľné. Kvety, citróny, oranžová, červená do toho!” „Vyzerá to cirkusovo,“ zhodnotila Moňa. „Pre mňa je cirkusantka ona,“ ohovorila ju Katka.

Katka s Moňou sa vrátili na obrazovky a bez rozruchu to neostalo. Zdroj: TV JOJ

A Monika jej neostala nič dlžná. „Katka je jednoznačne chodiaci gýč. A nemá o móde ani šajnu.” „Monika, ako dlho si si nekúpila módny časopis? Ako dlho si nebola na Instagrame?” podpichuje ju nonstop Katka. „To som myslela, že už jej jednu vrazím. To čo si dovoľuje?“ rozhorčila sa Moňa. „Monika je stará škola, vôbec s trendami nefunguje a ide si to svoje staré talianske, divočina, vzory, reťaze…” provokovala Katka. „Veď ja robím s módou 30 rokov, ona ma nemôže dobehnúť, ani keď budem cúvať,” povedala Moňa s istotou.

Hádky sa ďalej stupňovali a dámy sa predbiehali v urážkach. Moňa mala chuť svojej súperke dokonca vraziť. Zdroj: TV JOJ

Monika Nemčoková, ktorá vlastní dámsky butik v centre Banskej Bystrice už vyše 30 rokov, zasvätila móde celý svoj život. Keďže v minulosti v súvislosti s módnym poradenstvom spolupracovala aj s bosom podsvetia Mikulášom Černákom, mnohí si ju s ním spájajú doteraz.