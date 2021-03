Zmena je život. To si určite povedala Karin Haydu, ktorá sa najnovšie zbavila svojej bohatej hrivy. Herečka totiž dlhé roky holdovala dlhým, hustým vlasom. Tie sú však už minulosťou. Brunetka sa zverila do rúk známej kaderníčky a výsledkom je výrazne kratší účes. Karin si totiž skrátila vlasy po plecia. No a zvykne sa hovoriť nové vlasy, nový muž. Tak, ktovie, či herečka neprešla zmenou aj v súkromí, keďže oficiálneho partnera už nemá dlhší čas. Dajme sa časom prekvapiť...

Karin Haydu Zdroj: Instagram.com/karinhaydu