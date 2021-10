Pani Helena sa v jojkárskej šou o varení s Milanom Juniorom Zimnýkovalom predviedla v roku 2016 ako zdatná kuchárka, ktorá rozhodne vie, ako variť. Viackrát v šou excelovala a to nielen so synom, ale aj so synovcom. Vtedy mala zaguľatenú postavu a aj iný účes, s ofinou.

Minulotýždňová zostava. Zdroj: tv joj

Najnovšie sa opäť prihlásila do šou o varení – tentoraz do Bez servítky. Tam predvádza svoje kulinárske kúsky, no s výraznou zmenou. Helena je už na prvý pohľad úplne zmenená. Blondínka schudla, zbavila sa ofiny a ukázala sa s inou farbou vlasov, ktoré si aj skrátila. Nielenže vďaka účesu omladla, ale celkovo vyzerá o dosť lepšie, šmrncovnejšie. Zmenu ocenili aj diváci programu o varení, ktorí ju však hneď spoznali.