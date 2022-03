Martina však popri hereckých aktivitách pracuje aj v rádiu, kde sa divákom prihovára pod prezývkou Maca. Podobne ako pre Viktora Vinczeho, aj pre ňu to je prvá skúsenosť s moderovaním takejto veľkej šou. „Z pozície moderátorky ide o môj prvý veľký projekt na televíznej obrazovke, takže je to obrovská výzva, rešpekt a tlak, ale všetko to vyvažuje šialená radosť,” tešila sa herečka z ponuky. Počas prvého živého prenosu, z ktorého musela mať pochopiteľne veľký stres, sa snažila byť počas rozhovorov čo najviac prirodzená a vtipná.

Takto sa Zábranská objímala s Dominikou Roškovou. Zdroj: tv markíza

„Ešte ti musím povedať, že si mala výraz neskrotenej samice,” povedala Zuzane Kubovčíkovej Šebovej po jej výkone. „Ako?” nechápavo sa na ňu Šebová zadívala. „Samice… Ja som tam videla samicu na tom parkete,” pokračovala Maca, ktorá dostala do úzkych aj sexi Adama Bárdyho. „Keby takto tancovali aj ostatní vojaci Čestnej stráže, tak ja by som pokojne kandidovala na prezidentku. Ja som hotová!” zahlásila Zábranská po jeho tanci.

Moderátori Martina Zábranská a Viktor Vincze Zdroj: TV Markíza

A hoci sa veľmi snažila, po prvom priamom prenose sa na ňu zo strany divákov zniesla obrovská vlna kritiky. Čo všetko jej vyčítali? „Celú atmosféru kazí moderátorka, totálne nevhodné poznámky a trápne vtipy,” napísala diváčka. „Súhlasím, dajte jej, prosím, text, čo ma rozprávať, pretože kazí celú atmosféru,” pridala sa diváčka Jana. „Presne, chápem, že je nová, že sa musí oťukať, ale toto bolo dosť zlé. Veľmi to kazí zážitok. Chcú bombastickú šou a vyberú takúto začiatočníčku, ktorej to vôbec nejde,” posťažoval sa divák Jozef. „Všetci sú dobrí, ale, prosím vás, robte niečo s tou moderátorkou, to sa nedá počúvať,” alebo „Šou super, ale trochu dosť to kazí moderátorka a jej niekedy nevhodné poznámky. Chce byť zaujímavá, až je to trápne,” kopili sa nespokojné divácke komentáre. Je však normálne, keďže toto je jej prvá skúsenosť s takýmto moderovaním, že bola nervózna a postupne sa istotne oťuká.