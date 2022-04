Šou RTVS Pečie celé Slovensko na jeseň minulého roka doslova pobláznila státisíce televíznych divákov a zaradila sa medzi najúspešnejšie projekty spomínanej televízie. Prvou sériou sprevádzala divákov dvojica, ktorú tvorili herec Juraj Bača a moderátor Milan Junior Zimnýkoval. Voľba tejto kombinácie sa napriek obavám divákov ukázala ako správna a moderátori boli dokonale zohratí. Novými tvárami pre väčšinu divákov však boli porotkyne – cukrárky Petra Tóthová a Jozefína Zaukolcová. Obe dámy sú odborníčkami s dlhoročnými skúsenosťami, čo dokázali aj na obrazovke.

Formát s veľkým úspechom uviedla aj Česká televízia, ktorá aktuálne vysiela už druhú sériu. A hoci v moderátorskej zostave nenastali zmeny, u porotcov došlo k nečakanej výmene. Ako to bude u nás?„Napriek jasným limitom licencie má každá krajina svoj vlastný prístup k spracovaniu tejto šou. Slovenská verzia bola veľmi pozitívne ohodnotená aj britskou BBC. Kým českí kolegovia sa rozhodli ísť cestou zmiešaných párov, my sme stavili na mužské a ženské dvojice a fungovalo to vynikajúco. U nás to vyzerá zatiaľ pre všetkých priaznivo,“ vyjadril sa nám zdroj z televízie.