FOTO OBAVY Zuzany Čimovej pred nástupom do večerných Televíznych novín: Čoho sa tak bojí?

Markizáčka Zuzana Čimová (28) na konci mája tohto roku skončila na pozícii moderátorky Telerána. Jej kroky smerovali do spravodajskej relácie Televízny noviny o 12-tej. A odtiaľ si to už onedlho namieri do večerných správ. Ako to vníma?