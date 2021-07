Vágnerová i Chomisteková sa do povedomia ľudí dostali účinkovaním v súťaži krásy, z ktorej si obe v minulosti odniesli titul miss. Odvtedy už pretieklo veľa vody, no krásky rozhodne nepadli do zabudnutia. A spája ich aj čosi iné. Brunetky ukázali rovnaký vkus, čo sa týka vyzývavého outfitu. Exmissky sa pochválili fotkami v čiernych topoch, ktoré im len tak-tak zakrývajú prsia. Na prvý pohľad to vyzerá ako šatka, no treba podotknúť, že ide o módny výstrelok tejto sezóny.

Veronika Vágnerová si so svojou postavičkou môže dovoliť poriadne odvážne outfity. Zdroj: instagram.com/Veronika Vágnerová

