Novým televíznym ženíchom v šou Ruža pre nevestu bude sexi 29-ročný Tomáš, ktorý žije v Bangkoku. Pri pohľade na neho si mnohí povedia, ako je možné, že taký fešák je single. Ako to vysvetľuje a čomu sa vlastne venuje?

Tomáš určite zamotá hlavu nejednej žene. Je mladý, pekný, úspešný a bohatý. Čomu sa vlastne venuje? „Už päť rokov žijem v Thajsku, konkrétne v Bangkoku, a robím všetko… Cez podnikanie, investovanie do projektov, modeling, herectvo, sociálne siete a pripravujem vlastnú značku. A ako som sa objavil v tejto šou? Kontaktovala ma Markíza,” prezradil nám o sebe. Aké ženy u neho budú mať šancu?

Slečny a dámy... Pozrite na to vymakané telo. Zdroj: Instagram tomas_tarr

„Na žene si okamžite všimnem pekné zuby, úsmev a oči. A čo ma dokáže odradiť? V podstate to isté (smiech) a v rámci povahy lenivosť, to je pre mňa neakceptovateľné, žiarlivosť a arogancia. Žiarlivosť je aj dôvod, prečo som single, pretože neznesiem drámu v súkromnom živote. Som človek, ktorý je vždy nabitý energiou a keď sa človek háda a žiarli, tak to berie energiu,” dodal Tomáš. Romantická šou Ruža pre nevestu uvidíte už čoskoro na Markíze.

