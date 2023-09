To sa len sympaťák Mirec rozhodol, že sa dohladka oholí. „Asi som potreboval zmenu. Už to bolo dlhé a ja to ani doma takéto dlhé nenosím, tak som si povedal, že to dám dole,” povedal Mirec. „To kto je? Úplne iný človek,” reagovali farmári, keď vošiel následne do kuchyne. „Úplne inak vyzeráš,” zhodnotila Sofia. „Oveľa viac sa nám páčiš s bradou,” hustili do neho všetci farmári.

Mirec zhodil bradu. Zdroj: TV Markíza

„Ja som si na to musel tiež zvyknúť, pretože som sa dlho nevidel bez brady, asi tak trištvrte roka až rok, takže zo začiatku je to ľahší šok pre všetkých vrátane mňa,” zhodnotil Mirec. „Zaznamenala som nového farmára, kto si ty, medzi Azrou a Adamom?” opýtala sa prekvapená Alica. „Aha, wau, ako sa vám páči nový Mirec?” pokračovala Alica. „Ja síce nemám rada chlpatých chlapov, ale Mircovi viac pristane brada,” reagovala Sára. „Mirec vyzeral trochu lepšie s bradou, ale dorastie mu to. O dva-tri dni bude mať pekné strnisko,” teší sa Sofia.