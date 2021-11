Rychtář súhlasil dokonca dvakrát. „Prvýkrát som kývol na natočenie trojdielneho seriálu a druhýkrát k autorským právam,“ prezradil českému Blesku vdovec. Dokonca sa ponúkol, že ak by bolo treba, v čomkoľvek bude nápomocný. „Síce ide o obdobie, keď som s Ivetkou nežil, ale mnohé viem od nej samotnej,“ vysvetľuje.

Posledný manžel Josef Rychtář. Život ukončila v deň jeho narodenín. Zdroj: blesk

Rychtář tiež dúfa, že bude mať miniséria po odvysielaní pokračovanie a zmapuje Ivetinu cestu až do roku 2014, keď zomrela. Je presvedčený, že by stálo za to, aby sa v ďalších dieloch objavil aj bývalý partner a skladateľ Ladislav Štaidl († 75), Artur (25), jej prvý manžel Jiří Pomeje († 54) aj iní partneri. A, samozrejme, aj on a speváčkina druhá svadba.