Krimikomédia, ktorá láka nielen novým žánrom, ale predovšetkým kvalitným hereckým obsadením. Diváci sa môžu tešiť na Juraja Loja, Richarda Stankeho či Dominiku Richterovú. A práve Dominika je známa najmä vďaka humorným scénkam a účinkovaním v sitkomoch, akým boli napríklad populárni Susedia. Tentoraz dostala príležitosť ukázať sa v inom svetle a získala úlohu vyšetrovateľky Sone. Radosť z novej úlohy nám potvrdila aj samotná herečka.

„Ďakujem za príležitosť a zato, že ma tvorcovia seriálu videli inak ako tí ostatní predtým. Potešila som sa, že ma konečne obsadili do žánru, kde budem môcť pracovať inak. Bola to výzva, ale aj radosť,” priznala nám Dominika. Stretla sa počas nakrúcania aj s ťažkými momentmi? „Určite nerada spomínam na svoj overal, pretože vonku bolo 35 °C. Je pravda, že v byte, v ktorom sme natáčali, nefungovala klimatizácia. Mala som oblečený overal a vypadávali mi texty. Nevedela som sa sústrediť. Človek môže vypiť aj dva litre vody a aj tak je mu na odpadnutie. Ste radi, keď vôbec poviete repliku. A vtedy som sa pred skúsenými kolegami cítila veľmi trápne, že to nezvládam,” hovorí.

Premiéra seriálu "EINSTEIN" v Bratislave. Na snímke Dominika Richterová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Mala však aj ďalší problém. „Ja sa bojím aj odberu krvi, vždy mi ju musia brať detskou ihlou a príjemne sa so mnou rozprávať. Seriál bol pre mňa však veľká škola, pretože som mohla hrať so skúsenými hercami a všetko odpozorované si zobrať do domácej dielničky,” dodala.



Prečítajte si tiež: