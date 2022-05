To, že fitness tréner Jany Landl viac netvorí pár s bývalou misskou Simonou Brnovou-Slobodníkovou, sme písali zhruba pred pol rokom. Dvojica spolu randila pár mesiacov. Známy fitnesák však dlho sám nezostal. Zbalil ďalšiu známu Slovenku.

Keď sa Simona Brnová Slobodníková po deviatich rokoch rozišla s manželom, podnikateľom, Andrejom Brnom, netrvalo dlho a krásna brunetka sa opäť zamilovala. Učaroval jej známy fitnesák Jany Landl. Svoj vzťah priznali v apríli 2021. Prešlo pár mesiacov a láske, žiaľ, odzvonilo. Zatiaľ čo exmisska oficiálneho partnera zatiaľ nepriznala, fitnesák sa zahľadel do ďalšej známej Slovenky. Jany Landl sa pred pár dňami ukázal na spoločenskej akcii, kde mu robila spoločnosť dcéra Fredyho Ayisiho Vierka.

Jany Landl Zdroj: Jany Landl archív

„Tak, my sa poznáme už 20 rokov, takže neviem, či tam z Jankovej strany boli sympatie už vtedy, ale...“ prezradila pre jojkársky Top Star Vierka a bolo vidieť, že chce túto tému zahovoriť. "Hej, poznáme sa veľmi dlho. Ja som začínal s jej tatinom cvičiť... bol tu aj on," doplnil ju Jany s úškrnom. Na ďalšiu otázku, či je medzi nimi niečo viac, ako kamarátstvo, však napokon všetko priznali: „Áno je. Ale, rozprávajme sa o tej láske k športu," smiala sa Vierka. Tak, vyzerá to tak, že na scéne je nový párik šoubiznisu.