S hlavou v oblakoch je vizuálne krásny televízny príbeh, ktorý je plný lásky a veselej atmosféry. Najväčším lákadlom sú jeho dvaja hlavní predstavitelia, ktorých stvárňujú u nás dosiaľ neznámi herci Demet Özdemir a Can Yaman. On je krásny a urastený dedič firmy, ona roztomilá zasnená romantická kráska. Ich vzťah je založený na náhode a osude zároveň, ktorý dodáva celému príbehu tajomstvo. Ako láska dvoch mladých ľudí dopadne?

Turecký herec Can Yaman. Zdroj: tv doma

O čom to bude?

Pôvabná a veselá Sanem je rojko, ktorý nevie, čo so životom. Keď dostane od rodiny ultimátum, aby sa vydala alebo si našla poriadnu prácu, vypočuje ju. Vyrazí do sveta so staršou úspešnou sestrou, ktorá má miesto vo veľkej reklamnej agentúre, a zoznamuje sa s jej majiteľom a jeho dvoma synmi. Dá sa oklamať mladším z nich a očarí toho staršieho. Sanem zažíva dobrodružstvo, ktoré zmení nielen jej život, ale aj životy všetkých okolo nej.