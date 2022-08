Znie to síce na naše televízne pomery neuveriteľne, ale Markíza od septembra štartuje v poradí už so 14. sériou Farmy. Ide o najdlhšie vysielanú reality šou na Slovensku a stále sa teší obrovskej diváckej popularite. Fanúšikov však tentoraz čakajú veľké zmeny. Jednou z nich je aj nový moderátor Marek Fašiang. Obľúbený tatušo z Oteckov si však okamžite vypočul obrovskú kritiku. On však sľubuje, že mnohých určite prekvapí.

Marek Fašiang nahradil po štyroch rokoch komičku Evelyn. Viacerí síce čakali, že Markíza vráti do šou Kvetku Horváthovú, no keďže televízia chcela v poradí štrnástu Farmu oživiť, bol by to krok späť. Viacerým však dodnes vŕta hlavou, ako vôbec na herca, ktorý s moderovaním nemá žiadne skúsenosti, prišli. „Na kasting som sa dostal úplne štandardným spôsobom. Zavolali mi z kastingového oddelenia, či by som prišiel na kamerové skúšky na post moderátora Farmy. Trochu som sa pousmial, pretože ma to úprimne prekvapilo, ale išiel som, chcel som si to minimálne vyskúšať a už to dopadlo, ako to dopadlo,“ povedal nám Marek.

Tůma, Kobielsky aj Fašiang v seriáli Oteckovia. Zdroj: tv markíza

Na túto veľkú výzvu sa však mimoriadne teší, hoci, niektoré veci ho už teraz poriadne desia. „O mne je celkom známe, že mám veľmi rád zvieratá, akurát nemám rád hady. Predpokladám, že farmári tu nebudú chovať nejakých domácich hadov, a pevne verím, že sa ani s nejakým divokým hadom nestretnem. S ostatnými zvieratami som úplne v pohode,” priznáva s tým, že rešpekt má aj pred duelmi a veľkým finále, ktoré sa vysiela naživo. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve tie bývalú moderátorku Evelyn poriadne potrápili.

Duely na Farme sú často veľmi náročné a neraz končia aj zranením. Zdroj: TV Markíza

„Najväčšie obavy mám z duelov. Pretože tie duely budú o veľkej improvizácii, človek si musí dávať na veľa vecí pozor, najmä na pravidlá, a vystupujem aj v úlohe akéhosi rozhodcu, takže dbať na dodržiavanie pravidiel, sledovať priebeh jednotlivých súťaží, povzbudzovať súťažiacich, ostatných farmárov. Pred tým mám asi najväčšie obavy. A ako každý moderátor, mám trochu obavy aj zo živého prenosu, ale myslím si, že to dostatočne dobre natrénujeme, je tu skvelá partia ľudí, ktorá mi v tomto určite pomôže. Mám prirodzené obavy, ale nie nejaké prehnané,” dodal.

