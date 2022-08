Marek, keď Markíza oznámila, že novým moderátorom Farmy budete práve vy, mnohých divákov to poriadne zaskočilo. Ako ste sa vôbec vy ako herec z Oteckov dostali na kasting?

„Úplne štandardným spôsobom. Zavolali mi z kastingového oddelenia, či by som prišiel na kamerové skúšky na post moderátora Farmy. Ja som sa trochu pousmial, pretože ma to úprimne prekvapilo, ale išiel som, chcel som si to minimálne vyskúšať a už to dopadlo, ako to dopadlo.“

Ako veľmi ste zorientovaný v reality šou Farma?

„Nebol som pravidelným sledovateľom Farmy, ale Farma je natoľko úspešný projekt, že sa tomu nedalo vyhnúť, takže množstvo epizód som videl, aj množstvo duelov, takže som vedel, do čoho idem.“

Marek Fašiang a Alica. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V momente, ako médiami prebehlo, že budete moderovať Farmu, sa na vás spustila kritika, prečo vybrali práve „nudného tatuša“. Čím chcete divákov ohúriť?

„V súkromí som ešte nudnejší (smiech). Tak presne, ľudia ma poznajú hlavne ako Tomáša z Oteckov. Bola to moja postava. Nie som síce žiadny šašo alebo nejaký extrémny rebel, ale myslím si, že môžem teraz ponúknuť divákom viac prirodzenosti, viac zo mňa a pevne verím, že to bude všetkým sympatické.“

Na Farmu sa každý rok hlásia rôzne typy ľudí a moderátor musel pravidelne hasiť hádky, konflikty, intrigy, opilecké výstupy. Ste pripravený aj na toto?

„Na to som aj ja sám zvedavý, pretože je to moja úloha. Moderátor by mal byť nestranný a mal by pristupovať k všetkým rovnako. A aj na túto výzvu sa veľmi teším, pretože mojou úlohou bude plniť aj úlohu psychológa medzi tými ľuďmi, niekedy až rozhodcu. Som na to sám zvedavý, ako sa s touto úlohou popasujem, a veľmi sa na to teším, ako budem s týmito ľuďmi komunikovať a ako budem konflikty urovnávať a riešiť.“