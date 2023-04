Zručnosti súťažiacich a ich upečené dobroty budú aj tento rok hodnotiť profesionálky a porotkyne šou Petra Tóthová a Jozefína Zaukolcová. Všetkých čakala jedna zásadná novinka. O moderátorov a porotkyne je totiž v 3. sérii prvotriedne postarané ako počas nakrúcania amerických filmov. Aby si mali počas náročného natáčania kde odpočinúť, produkcia im zabezpečila luxusné karavany priamo v areáli kaštieľa.

Moderátori Juraj Bača a Milan Junior Zimnýkoval. Zdroj: rtvs

„Máme svoj karavan, na ktorom je naše meno. Máme záchod, ktorý nemôžeme používať, máme umývadlo, ale nemôžeme z neho piť, a máme tam krásnu veľkú manželskú posteľ. Je to super, lebo máme miesto, kde vieme byť sami dvaja. To asi vyznelo hlúpo, ale neviem, ako to mám povedať. Máme si skrátka kde oddýchnuť,“ neskrýva nadšenie Juraj Bača.

„Juraj vie, o čom hovorí, lebo Juraj točí veľa v Česku a je tam hviezda. Je to taký hollywoodsko-český pocit. Máme vlastný karavan, kde si môžeme nahlas prdnúť… teda aspoň to Juraj hovoril, ja určite nie,“ smeje sa Zimnýkoval. Väčšie prekvapenie zažili porotkyne, ktoré takýto servis rozhodne nečakali.

„Boli sme s Petrou obidve v šoku, vnútri je úžasný. Už vieme, kde sa môžeme zložiť, kde môžeme sedieť a oddychovať a cítime sa naozaj ako hviezdy,“ priznala Jožka. „Ja som mala slzy na krajíčku a veľmi som sa tešila. Je to úžasné, že takto na nás myslia. Len sa bojím, že nás tam zavrú a už nás nepustia,“ smeje sa Petra. Diváci sa už na jeseň môžu tešiť na 11 súťažných epizód, ako aj vianočný špeciál.