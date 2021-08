Pätnásť súťažiacich z rôznych kútov nielen Slovenska, bude počas niekoľkých týždňov bojovať ďaleko od civilizácie v horách Považského Inovca o rozprávkovú výhru. Tohtoročná Farma však už nebude žiadny komfort, ale tvrdá práca. Po posledných troch sériách, v ktorých si farmári užívali luxusné prostredie, prichádza opäť tvrdá drina.

Jednou zo súťažiacich je éterická Nikol Luna Baleková, ktorá našla cestu zo svojich problémov v spiritualite a šamanizme. Jej život zmenila náročná šamanská ceremónia. Slobodná a nespútaná osobnosť je zároveň milujúcou mamou dvoch detí. „Nebudem mať neprajníkov, pretože ľuďom nerobím to, čo nechcem, aby robili mne,” priznáva. Divožienka má načítanú rôznu literatúru, ktorá ju v živote ovplyvňuje. Mamou sa stala po jednom vzplanutí už v 16-ich. Otec dieťaťa ju nechal, no jej rodina stála pri nej. K materstvu sa postavila zodpovedne. „Musela som rýchlo dospieť, zostala som bez kamarátov, svet sa točil okolo dcéry,” spomína. Dnes sa teší aj synovi. „S deťmi sa snažím mať rovnocenný vzťah. Som matka indiánka.” Energická Luna stála takmer pred oltárom, zasnúbená bola trikrát, no nezvládala, keď sa ju chlapi snažili zmeniť a vlastniť. Momentálne je zadaná síce krátko, no s partnerom šamanom pociťuje bezpodmienečnú lásku.

Nikola „Luna“ Báleková (30) – nezamestnaná (naposledy čašníčka) Zdroj: TV Markíza

Diváčky sa môžu tešiť na sexi Matúša, ktorý keby mal dlhé vlasy, Aquamanovi Heňovi akoby z oka vypadol. V živote Matúša najviac zocelilo odsťahovanie sa do Prahy za vzdelaním. Získal tam ekonomický titul. O päť rokov by už rád vychovával vlastné deti, túži po finančnej nezávislosti a napriek tomu, že roky žije v stovežatej, vidí sa v budúcnosti späť na Slovensku. Je aj veľmi vynaliezavý. Spolu s kamarátom sa na internáte naučili rôzne barberske strihy z youtubu a potom strihali známych. Rozmýšľali nad barber shopom, no pandemická situácia im narazila plány.

Matúš z Farmy 13. Keby mal dlhé vlasy, nepripomína vám Aquamana Henrika? Zdroj: Instagram



Z Viedne na Farmu prichádza energická Beby Landerl (56). „Som bláznivá a niektorí ma budú nenávidieť, no počítam s tým! Nechcem vaňu, ani dobrú posteľ, budem hoc aj v maštali. Mňa keď hodíte aj na Tajgu, tak to prežijem,“ tvrdí. Pracuje ako recepčná, no pre pandemickú situáciu je momentálne bez práce. Rada medituje pri stromoch a v Rakúsku má dokonca svoje magické miesto, kde vraj meditovala aj princezná Sissi. Tvrdí o sebe, že desiatkam žien pomohla so zdravotnými problémami, viaceré zázrakom otehotneli. V mladosti ju napadol násilník, podarilo sa jej vyviaznuť a odvtedy zaznamenala špeciálny dar. „Karty nevykladám len tak na prvú, ale keď skutočne niekto potrebuje pomôcť. Mnohí ma vyhľadávajú,“ prezrádza Beby. Vo Švajčiarsku dokonca pravidelne veštila v televíznom programe. Túži byť ešte profesionálnou herečkou, splnila si to napríklad v seriáli Komisár Rex či rakúskom SOKO Donau.

Beby Landerl (56) – recepčná (teraz nezamestnaná pre pandemickú situáciu). Zdroj: TV Markíza

Dvadsiatnik Dan si v živote už stihol prejsť ťažkou chorobou. Počas náročného roka chodil každé dva týždne na chemoterapiu a odhodlane bojoval s rakovinou lymfatických uzlín. „Psychicky ma to veľmi utužilo, už ma len tak nič v živote nerozhodí,“ hovorí. Nalomené zdravie z neho spravilo invalidného dôchodcu v mladom veku, no živí sa ako taxikár.

Dan Gugh (22) – taxikár, invalidný dôchodca Zdroj: TV Markíza



Zdeněk Valent, ktorý pôsobí ako Viking, žil ako bezdomovec. Na ulici skončil po stroskotanom vzťahu, životom sa tak pretĺkal takmer rok. Zdeněk pôvodom Českej republiky jedol odpadky, spával pod holým nebom. „No nikdy som nežobral od ľudí,“ spomína na ťažké časy. Z dna sa snažil dostať čo najrýchlejšie. Po uliciach rád chodieva nastylovaný ako viking. Od reality dnešných dní mu pomáha štylizácia do sveta vikingov. Nemal ani jednoduché detstvo. V škole ho spolužiaci dokonca šikanovali pre kilá navyše. Doma zažíval násilie, čo vyvrcholilo útekom. Farma štartuje už 30. augusta.