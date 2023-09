Martin Novák (37) sa v tretej časti Na nože vybral do reštaurácie v košickom nákupnom centre. Do nej sa po mesiaci vrátil, aby zistil, ako sa jej vodí a či sa drží jeho rád.

Martinovi v tejto prevádzke prekážalo napätie, ktoré cítil vo vzduchu, ktoré vychádzalo z personálu. „Obsluha nie je profesionálna, pracuje strojovo, cítim akoby napätie medzi čašníčkami, bez úsmevu,” zamyslel sa Novák, ktorý poukázal na zlý kolektív a vnútorný boj v ňom. Rovnako mu prekážal jedálny lístok. Veľkou novinkou tejto série je, že Martin sa po mesiaci do prevádzok vracia, aby skontroloval, či sa držia jeho odporúčaní, čo sa zmenilo k lepšiemu, prípadne či jeho rady odignorovali. Pri príchode ho hneď zarazila jedna vec – takmer vôbec nezmenili jedálny lístok, z čoho bol sklamaný.

Martin Novák zo šou Na nože. Zdroj: tv markíza

„Nič si nezobrali z toho, čo som im povedal,“ povzdychol si. „Ľuďom chutí. Môžem povedať, dajme toto, hento, ale hlavné slovo má aj tak šéf,“ bránila sa čašníčka. „Tie jedlá sú stále jeden guláš, ale jedlo bolo výborné,“ netajil sa Martin. „Wasim nechcel nič zmeniť,“ bonzol na majiteľa čašník. „Udeľujem vám jeden nôž za to, že ste vôbec niečo pridali do ponuky jedál, druhá vec je to, že jedlo mi naozaj chutilo. Robte to však zaujímavejšie, máte na to,“ odkázal im Novák a udelil im nálepku s dvoma nožmi.

