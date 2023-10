Martin Novák (38) sa v 5. časti Na nože vybral do reštaurácie v obci pri Žiline. Do nej sa po mesiaci vrátil, aby zistil, ako sa jej vodí a či sa držia jeho rád.

Jedným z hlavných problémov pizzerie v Divine bolo málo zákazníkov a to, že reštaurácia skôr pripomínala krčmu. Okrem toho podávali „šialenú” pizzu s kapustou. Martin sa do nej po mesiaci vrátil, aby skontroloval, či sa držia jeho odporúčaní. „Je tu živo, čisto, vidieť, že sa starajú o to,” zahlásil Martin, keď sa po mesiaci vrátil do podniku.

Reštaurácia v obci Divina pri Žiline mala problém s nízkou návštevnosťou a s tým, že tam zákazníci dosť popíjali alkohol za nízke ceny. Zdroj: TV MARKÍZA

„Výborný domáci chlieb, domáca pomazánka, domáce zemiakové čipsy, výborné predjedlo, mňam! Normálne mi to robí radosť. Super nápad s trhaným mäsom na chlieb,” zhodnotil. Následne sa vybral za majiteľom Jánom. „Janko a Erika, urobili ste úžasný krok dopredu, som nesmierne šťastný, že si sa chytil a že som v tebe rozpumpoval to kuchárske srdiečko. Lebo to, čo robíš na tých tanieroch, je výborné! Som šťastný, že som mohol pomôcť práve vám a nepamätám si, že by niekto urobil taký veľký skok ako vy,” zhodnotil ich poriadne prekvapený Novák, ktorý im nemal čo vytknúť.

„Neskutočne ti za to ďakujeme,” reagoval majiteľ a vzápätí si prebral prekvapivé hodnotenie. „Ak si niekto zaslúži štyri nože z piatich, ste to vy! Tvoji rodičia musia byť na teba hrdí, lebo aj ja som na teba hrdý,” dodal Novák. „Cítim sa ako vystrelený na mesiac, niečo neskutočné,” poďakoval mu dojatý majiteľ. Na nože sledujte každú stredu o 20.30 hod. na Markíze.